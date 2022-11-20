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Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - фото 1

Табурет Лофт-11 Н, старинный орех

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь

Сидение: массив древесины

Высота: 45 см

Ширина: 39 см

Глубина: 39 см

Производство Россия

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Варианты покрытия

Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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