Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь
Сидение: массив древесины
Высота: 45 см
Ширина: 39 см
Глубина: 39 см
Производство Россия
Каркас: сталь
Сидение: массив древесины
Высота: 45 см
Ширина: 39 см
Глубина: 39 см
Производство Россия
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