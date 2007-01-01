Характеристики товара
Описание
Светлая обивка из экокожи неприхотлива в уходе и долговечна. Круглое основание из стали с хромированным покрытием придает стулу большую устойчивость. Поролоновый наполнитель сиденья и спинки, удобная подставка для ног и возможность регулировки высоты сделают стул Vimta любимым предметом интерьера в вашем доме. Данная мебель относится к коллекции Holland.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина600 мм
- Высота915/1125 мм
- Высота до сиденья615/825 мм
- Материал сиденьяэкокожа, дерево
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет