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Настоящее фото товара Барный стул Вимта, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Вимта, белый/ натуральный
47 оценок
19 190
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 1Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 2Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 3Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 4Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 5Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 6Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 7Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 8Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 9Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 10Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 11Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 12Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 13Барный стул Вимта, белый/ натуральный - фото 14

Барный стул Вимта, белый/ натуральный

Артикул: CH-029-270
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота915/1125 мм
  • Высота до сиденья615/825 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светлая обивка из экокожи неприхотлива в уходе и долговечна. Круглое основание из стали с хромированным покрытием придает стулу большую устойчивость. Поролоновый наполнитель сиденья и спинки, удобная подставка для ног и возможность регулировки высоты сделают стул Vimta любимым предметом интерьера в вашем доме. Данная мебель относится к коллекции Holland.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота915/1125 мм
  • Высота до сиденья615/825 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, дерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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