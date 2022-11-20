Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930/1140 мм
- Высота до сиденья620/830 мм
- Ширина510 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, дерево
- Цветбелый
Барный стул Taiga, белый/ орех
Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр
Стул барный Lima, черный, акриловая сетка
Стул барный Berlin, кремовый, экокожа
Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа
Кресло поворотное Oslo, черный, экокожа
Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный
Барный стул PARIS экокожа черный
Барный стул BERLIN, серый велюр, черный
Кресло поворотное Paris, кремовый, экокожа
Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный
Стул барный Berlin, черный, экокожа
Стул барный Lagos, черный, экокожа
Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр
Стул Eames Черный