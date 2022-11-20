Товар в корзине. Перейти
Кресло Eames DAW Барное Желтое - фото 1 Кресло Eames DAW Барное Желтое - фото 2 Кресло Eames DAW Барное Желтое - фото 3

Кресло Eames DAW Барное Желтое

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Eames DAW Барное Красное
Кресло Eames DAW Барное Красное
Следующий Кресло Eames DAW Барное Серое
Кресло Eames DAW Барное Красное

Характеристики товара

Описание

Кресло Eames DAW Барный хорошо впишется в интерьер скандинавского стиля. Это невероятно удобная и практичная мебель, которая станет отличным дополнением барной стойки. Кресло имеет усиленное крепление и выдерживает нагрузки до 150 кг, оно мягко поддерживает спину, имея оптимальные размеры для комфортного использования продолжительное время.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина620 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7907
7 290 ₽
7

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWNНастоящее фото товара Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
14

Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN

Другие товары из разделастулья по расположению
Кресло Eames DAW Барное ЧерноеНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Черное, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
7

Кресло Eames DAW Барное Черное

Кресло Eames DAW Барное Patchwork BlueНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
8

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&WhiteНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
10

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White

Кресло Eames DAW Барное PatchworkНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
9

Кресло Eames DAW Барное Patchwork

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм