Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710/920 мм
- Высота спинки120 мм
- Ширина450 мм
- Глубина320 мм
- Вес6.2 кг
- Цветчерный
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк флаг
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый