Характеристики товара
Описание
Объем: 360 мл
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияБеларусь
Объем: 360 мл
Материал: фарфор
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Стул Kvadro черный
Люстра подвесная Бонна
Люстра подвесная Гера
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Коссут
Кровать лофт Даланкур
Пуф Рио
Стул пластиковый Bee, белый
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7