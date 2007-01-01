Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Салатник Голубка 360, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Голубка 360
45 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Салатник Голубка 360 - фото 1

Салатник Голубка 360

Артикул: CH-003-376
45 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Объем: 360 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Салатник Голубка 360 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

Похожие товары

Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия Д20, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Идиллия Д20

48
В наличии 1441 шт.
Настоящее фото товара Салатник Тренд D21, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Салатник Тренд D21

34
В наличии 521 шт.
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Лорана, частичный обжиг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Тарелка Лорана, частичный обжиг

6
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка для пиццы, фарфор

13
В наличии 577 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт»

11
В наличии 1112 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка «Ресторан»

6
В наличии 1728 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт»

7
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 200мм

14
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Бенч, 26 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Тарелка Бенч, 26 см

11
В наличии 495 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «В.Виена Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «В.Виена Шарм»

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Нож столовый «Алабама Сэнд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алабама Сэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от890

Нож столовый «Алабама Сэнд»

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Термокружка, полипропилен 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Термокружка, полипропилен 0,3л

12
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Визув», длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Визув», длина 190мм

10
В наличии 16800 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крим», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка чайная «Крим»

11
В наличии 24 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197

8
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Америка», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка чайная «Америка»

9
В наличии 135 шт.
Фотография товара Ложка для этажерки сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка для этажерки сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Ложка для этажерки сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка чайная «Мезень»

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка столовая «Сибарис»

9
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела тарелки

Настоящее фото товара Блюдо овальное Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена

Блюдо овальное Кашуб-хел

49
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20

36
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D24, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Голубка D24

40
В наличии 596 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D17.5, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Голубка D17.5

41
В наличии 352 шт.
Настоящее фото товара Салатник Голубка D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Салатник Голубка D22.5

40
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Тарелка мелкая Тренд D22.5

48
В наличии 1348 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты Тренд D29, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Тарелка для пасты Тренд D29

42
В наличии 415 шт.
Настоящее фото товара Блюдо (кроншель) Organica Green овальное 150 мл, длина 22 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Блюдо (кроншель) Organica Green овальное 150 мл, длина 22 см, P.L. Proff Cuisine

39
В наличии 697 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи Black Star 19*14,5*6,4 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Блюдо для подачи Black Star 19*14,5*6,4 см, P.L. Proff Cuisine

47
В наличии 1354 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см

12
В наличии 5888 шт.

Товар в корзине

Салатник Голубка 360
Салатник Голубка 360
190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «В.Виена Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «В.Виена Шарм»

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Нож столовый «Алабама Сэнд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алабама Сэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от890

Нож столовый «Алабама Сэнд»

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Термокружка, полипропилен 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Термокружка, полипропилен 0,3л

12
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Визув», длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Визув», длина 190мм

10
В наличии 16800 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Падение цен
Падение цен

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% для постоянных клиентов!
Скидка 5% для постоянных клиентов!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности