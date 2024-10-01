Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр100 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая
Тарелка «Трианон»
Сковорода порционная «Органика» фарфор
Блюдо глубокое для подачи «Смарт Кюзин»
Мельница для перца
Блюдо для подачи, пластик
Кувшин «Питчер», поликарбонат 1,9л
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический
Емкость для пакетиков сахара, винилбензол
Подставка для яйца «Афродита» фарфор, белый, золотой
Креманка «Айс Виль» прозрачная
Креманка «Айс Виль»
Креманка «Нью Белл» стекло
Креманка «Таймлесс» стекло
Креманка стекло «Айс виль»
Креманка «Проотель» нержавеющая сталь
Креманка «Примавера» стекло
Креманка «Акапулько джуниор» стекло
Креманка «Япония» полистирол пищевой
Креманка «Крок» стекло