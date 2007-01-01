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Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D17, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка мелкая Тренд D17
30 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Тренд D17 - фото 1

Тарелка мелкая Тренд D17

Артикул: CH-003-382
30 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 17 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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Товар в корзине

Тарелка мелкая Тренд D17
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