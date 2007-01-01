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Настоящее фото товара Блюдо овальное Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо овальное Кашуб-хел
49 оценок
890
Товар в корзине. Перейти
Блюдо овальное Кашуб-хел - фото 1

Блюдо овальное Кашуб-хел

Артикул: CH-003-134
49 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 3 см

Длина: 24 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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