Характеристики товара
Описание
Тефлоновая ткань DUCK с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина1300 мм
- Материалтефлоновая ткань, ткань
- Цветжелтый, розовый, бежевый
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Тефлоновая ткань DUCK с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола
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