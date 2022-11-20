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Тефлоновая ткань DUCK, майские цветы - фото 1Тефлоновая ткань DUCK, майские цветы - фото 2Тефлоновая ткань DUCK, майские цветы - фото 3Тефлоновая ткань DUCK, майские цветы - фото 4

Тефлоновая ткань DUCK, майские цветы

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Характеристики товара

Описание

Тефлоновая ткань DUCK с водоотталкивающей пропиткой раннер для стола

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина1300 мм
  • Материалтефлоновая ткань, ткань
  • Цветжелтый, розовый, бежевый

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