Характеристики товара
Описание
Благодаря лаконичному дизайну стул идеально впишется в любой интерьер.
Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул легко стопируется по 10 штук. Дополнительно Стул Q5, может быть, оснащен хромированными соединительными креплениями, позволяющими устанавливать стулья в ряд в конференц-залах, амфитеатрах, классах, аудиториях.
В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.
Стул может быть, выполнен на пяти вариантах каркаса, в том числе вариант со столиком и доступен для заказа в 4 различных цветах пластика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина505 мм
- Высота795 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет