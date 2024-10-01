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Тележка разборная для горничной - фото 1

Тележка разборная для горничной

Артикул: CH-022-226
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешками из высокопрочного нейлона 135 л., на кронштейне.

Размер51х85х112(В)
объем товара (м3)0.22
вес, кг.18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес18 кг
  • Короб для белья135 л
  • Цветбордовый

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