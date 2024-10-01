Характеристики товара
Описание
Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешками из высокопрочного нейлона 135 л., на кронштейне.
Размер51х85х112(В)
объем товара (м3)0.22
вес, кг.18
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина850 мм
- Ширина550 мм
- Высота1050 мм
- Вес18 кг
- Короб для белья135 л
- Цветбордовый