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Тележка для перевозки и хранения белья Ava - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

Артикул: CH-015-413
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 13
Объем, л 120
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 10
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 450
ширина 550
высота 950

Размер55х45х95(В)
объем товара (м3)0.25
вес, кг.10

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес10 кг
  • Цветбежевый

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