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Тележка Logan - фото 1

Тележка Logan

Артикул: CH-067-028
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота880 мм
  • Вес20 кг

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