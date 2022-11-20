Стул Текс, светло-серый

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Стул Текс, светло-серый

4.4
3 890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49038
3 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект стульев Eames бежевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99023
10 360 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames бежевый x4

В наличии 100 шт.
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69033
3 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Темно-серый

Стол Лидер 2, уличный из реекНастоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
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8

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Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
7

Подстолье чугунное Марко, зеленый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Старт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, Старт серый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽
19

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
93

Стол Лидер 9, белый

Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
80Хит

Стул Наполеон Черный, деревянный

Стул Наполеон Зеленый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
7

Стул Наполеон Зеленый, деревянный

Стул Tolix Soft СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
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Стул Tolix Soft Серебристый

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Оптовая цена
11

Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый

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10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 99046
10 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 100 шт.
Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Стул Диана, микрофибра цвет стальнойНастоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
5

Стул Диана, микрофибра цвет стальной

Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стул Ницца, красный

Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

В наличии 100 шт.
Стул Космос, серый ПУНастоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Космос, серый ПУ

В наличии 1 шт.
Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Чехол 01 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
6

Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки

Чехол 52 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от580
13

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

Чехол 52 на стул Кьявари, розовыйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от580
5

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от6506
690 ₽
10

Чехол Е08 на стул Eames

Чехол Е01 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от770
8

Чехол Е01 на стул Eames

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от4107
440 ₽
6

Чехол Е07 на стул Eames

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
6

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
Стул Laval, золотойНастоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
13

Стул Laval, золотой

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул Рамона, темно-коричневый

Стул Лофт-11 Н с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
11

Стул Лофт-11 Н с подлокотниками

Стул Eames DAW белыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49032
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames DAW белый

В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул барный Хай-Тек черныйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Хай-Тек черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Венера диамант вельвет коричневый

В наличии 1 шт.
Стул прозрачный Алегра янтарный