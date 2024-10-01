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Тележка для горничных базовая

Артикул: CH-066-873
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Наиболее экономичное обслуживание номеров. Практичное оснащение. Для защиты вашего оборудования оснащена защитным бампером по периметру. Тележка для горничной Basic обеспечивает привычное качество даже при ограниченном бюджете.

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ. Задняя стенка и нижняя полка изготовлены из МДФ серого цветов. Размер полки 70х50 см. Верхняя полка имеет борта 10см. для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок серого цвета.Конструкция из стальной трубы, откидные бортики для подвешивания мешков для белья.Нижние бортики с предохранительными решетками. Три фиксированные полки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина503 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес60 кг
  • Материалметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3

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