Характеристики товара
Описание
Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками,35см. Мешки на 75л. из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешки крепятся с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1030 мм
- Ширина550 мм
- Высота1100 мм
- Вес17 кг
- Материалметалл
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3