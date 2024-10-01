Товар в корзине. Перейти
Тележка Aegean для горничных универсальная - фото 1Тележка Aegean для горничных универсальная - фото 2

Тележка Aegean для горничных универсальная

Артикул: CH-066-693
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками,35см. Мешки на 75л. из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешки крепятся с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1030 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес17 кг
  • Материалметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья , произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка для сбора грязного белья

31
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, серый

6
New
Фотография товара тележка Oaxaca для перевозки чистого белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара тележка Oaxaca для перевозки чистого белья, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

тележка Oaxaca для перевозки чистого белья

11
New
Настоящее фото товара Тележка Light , произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Тележка Light

13
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж , произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж

7
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper

15
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Luna, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Luna

6
New
Фотография товара Тележка лофт Smooth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Smooth, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Тележка лофт Smooth

15
New
Настоящее фото товара Тележка лофт River , произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка лофт River

9
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Ocean, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка лофт Ocean

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Норман велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Норман велюр бежевый

57
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt розовый велюр

67
В наличии 159 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Фотография товара Стул деревянный Стул Gross dirty oak / dark brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Стул Gross dirty oak / dark brown, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул деревянный Стул Gross dirty oak / dark brown

39
Фотография товара Стул Laki, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laki, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул Laki, велюр синий

5
Фотография товара Стул Oliver Square велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр светло-серый

88
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, золото

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Мягкий стул Румба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Румба, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Мягкий стул Румба

80
Фотография товара Стул Имир обеденный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Имир обеденный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890

Стул Имир обеденный, серый

8
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый

85
В наличии 42 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Robin, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Robin

33
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 901, произведённого компанией ChiedoCover
85 790
Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 901

40
Настоящее фото товара Тележка Aalen для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Тележка Aalen для горничных

32
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка , произведённого компанией ChiedoCover
от17 79011
19 790 ₽Оптовая цена

Тележка

15
Настоящее фото товара Тележка гостиничная бельевая, 1 мешок, складная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 135
Оптовая цена

Тележка гостиничная бельевая, 1 мешок, складная

8
New
Фотография товара Тележка Celtic для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Celtic для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Тележка Celtic для горничных универсальная

6
New
Фотография товара Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок

5
New
Фотография товара тележка Merida для перевозки чистого белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара тележка Merida для перевозки чистого белья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

тележка Merida для перевозки чистого белья

5
New
Фотография товара Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки и хранения белья

14
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением

10

Товар в корзине

Тележка Aegean для горничных универсальная
Тележка Aegean для горничных универсальная
от 13 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Норман велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Норман велюр бежевый

57
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt розовый велюр

67
В наличии 159 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Фотография товара Стул деревянный Стул Gross dirty oak / dark brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Стул Gross dirty oak / dark brown, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул деревянный Стул Gross dirty oak / dark brown

39