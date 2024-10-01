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Тележка Geneva разборная для горничной - фото 1Тележка Geneva разборная для горничной - фото 2

Тележка Geneva разборная для горничной

Артикул: CH-066-773
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах (например, в прачечных, химчистках). Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л, полиэтиленовым мешком 120 л для сбора мусора на кронштейне, полкой для ведер или пылесоса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Короб для белья240 л / 120 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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