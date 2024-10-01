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Тележка для перевозки и хранения белья Than - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Than

Артикул: CH-015-414
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 13
Объем, л 120
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 12

Размер 450х550х950(В)
объем товара (м3) 0.35
вес, кг 12

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Цветкоричневый

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