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Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ - фото 1Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ - фото 2

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

Артикул: CH-066-862
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для напитков с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 50х100 см., расстояние между полками, для пакета сока, пивной бутылки, банок лимонада. Полки имеет борта 10 см. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1180 мм
  • Вес45 кг
  • Материалметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.10 м3

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