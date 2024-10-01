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Тележка разборная для горничной Letto - фото 1

Тележка разборная для горничной Letto

Артикул: CH-022-223
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах (например, в прачечных, химчистках). Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л. крышкой. Такой вариант тележки удобен, например, если белье какое-то время необходимо хранить в тележке.

Размер51х85х95(В)
объем товара (м3)0.25
вес, кг.18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Короб для белья240 л
  • Цветбордовый

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