от 15 190 ₽

Оптовая цена

Тележка для уборки Turbo

48

от 11 490 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной Elle

31

от 26 290 ₽

Оптовая цена

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки

32

от 16 090 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевая

15

от 16 090 ₽

Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок

10

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Athens для горничных, универсальная с полками из МДФ

7

от 33 790 ₽

Оптовая цена

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

10

от 23 990 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Oliver

13

от 38 490 ₽

Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Aiden

15

от 23 690 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Bloom