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Тележка для прачечной из нержавейки Oliver - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Oliver

Артикул: CH-067-066
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 400л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота900 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалнержавеющая сталь, водонепроницаемая ткань
  • Короб для белья400 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.60 м3

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