Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 400л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина550 мм
- Высота900 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалнержавеющая сталь, водонепроницаемая ткань
- Короб для белья400 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.60 м3