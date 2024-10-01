от 9 990 ₽

Оптовая цена

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39

от 12 490 ₽

Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Levi

47

от 14 090 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Lay

33

от 16 090 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бордовая

8

от 33 790 ₽

Оптовая цена

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

10

от 35 190 ₽

Оптовая цена

Тележка Al-Jahra для горничных универсальная с полками из МДФ

14

25 690 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж из нержавейки для прачечной Dean

8

от 12 590 ₽

Оптовая цена

Тележка Ras Umm al-Sid для сбора грязного белья

12

от 43 690 ₽

Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Noah

15

от 26 390 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Ella