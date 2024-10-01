Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина1100 мм
- Высота850 мм
- Вес33 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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