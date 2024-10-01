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Тележка для белья

Артикул: CH-067-007
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка поставляется с мешком, изготовленным из водонепроницаемой ткани (для использования для сбора грязного белья). Или без многоразового мешка (если тележку планируется использовать с одноразовыми мешками для мусора).

Каркас представляет собой конструкцию из круглых нержавеющих труб 25х1,5мм., соединенных сваркой. К основанию каркаса прикреплены колесные опоры диаметром 50 или 75 мм. Основание подставки под мешком изготовлено из нержавеющей трубы диаметром 10 или 12 мм.

Вместительная, очень удобная, не требующая много места при хранении. Может применяться во многих отраслях: для прачечных, больниц, спортклубов, гостиниц, швейной промышленности и почтовых отделений. Все мешки съемные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота850 мм
  • Вес12 кг
  • Материалнержавеющая сталь, водонепроницаемая ткань
  • Короб для белья150 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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