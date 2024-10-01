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Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный - фото 1Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный - фото 2Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный - фото 3

Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный

Артикул: CH-058-941
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,925 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный

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