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Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая - фото 1

Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-816
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота225 мм
  • Вес0.190 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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