Характеристики товара
Описание
«Сан Ремо» лаунж-зона, алюминиевый каркас белого цвета, вручную оплетенный роупом серо-коричневого цвета.
В состав комплекта входит:
- двухместный диван 1460×780×700 мм.
- два кресла 680×780×700 мм.
- стол обеденный 1500×800×650 мм.
Диван и кресла оснащены подушками бежевого цвета со съёмными чехлами. Стол со столешницей из ДПК.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья390 мм
- Вес55 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки62.40 кг
- Изделия стопируютсяНет