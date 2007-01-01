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Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны - фото 1Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны - фото 2Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны - фото 3Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны - фото 4
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Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны

Артикул: CH-077-187
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Сан Ремо» лаунж-зона, алюминиевый каркас белого цвета, вручную оплетенный роупом серо-коричневого цвета.

В состав комплекта входит:

- двухместный диван 1460×780×700 мм.

- два кресла 680×780×700 мм.

- стол обеденный 1500×800×650 мм.

Диван и кресла оснащены подушками бежевого цвета со съёмными чехлами. Стол со столешницей из ДПК.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес55 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки62.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны
Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны
216 690
В корзине

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