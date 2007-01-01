Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в золотистый цвет, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящим под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота1450 мм
- Вес2.84 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность10 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки120 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет