Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Twilight, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Twilight, серый
9 оценок
99 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Twilight, серый - фото 1Стул барный Twilight, серый - фото 2Стул барный Twilight, серый - фото 3Стул барный Twilight, серый - фото 4
NEW

Стул барный Twilight, серый

Артикул: CH-082-671
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ MARCILE.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 105см х 14кг, 0,68 м3; 2 штуки - короб #1: 124см х 74см х 74см х 20кг, 0,68 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.68 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Фотография товара Стул барный Комфорт черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Комфорт черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Комфорт черный, экокожа

58
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, шоколадный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 69023
13 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, шоколадный, велюр

96
В наличии 57 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Saba, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Saba, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
11 79033
17 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Saba, темно-серый, велюр

56
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный

107
Фотография товара Барный стул Эссель, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эссель, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Эссель, белая кожа

75
В наличии 46 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный София, черный, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, черный, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул барный София, черный, цвет основания черный

7
Фотография товара Стул барный Form Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Form Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул барный Form Экокожа Красный

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard mini, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard mini, голубой

9
В наличии 6 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый

31
Настоящее фото товара Тележка сервировочная Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена

Тележка сервировочная Light Brown

7
Фотография товара Стойка Парсон барная с полкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Парсон барная с полкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 645
Оптовая цена

Стойка Парсон барная с полкой

78
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для прямоугольных столов

46
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый

35
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Aurora

10
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Бант 01, оранжевый

45
Настоящее фото товара Тележка-стойка для РУМ-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Тележка-стойка для РУМ-сервиса

7

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Гвалиор, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Барный стул Гвалиор, коричневая кожа

47
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стул барный Breeze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Стул барный Breeze

6
Фотография товара Плетеный барный стул Gala от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный барный стул Gala, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Плетеный барный стул Gala

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с корзиной для бумаг, с подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с корзиной для бумаг, с подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с корзиной для бумаг, с подлокотниками, белый, черный

6
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный, серебряный

12
Фотография товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, велюр, черный, мокко

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, велюр, черный, зеленый

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Freddy Arm, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Freddy Arm, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул барный Freddy Arm, велюр, серый

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Milan бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул барный Milan бирюзовый

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой

7
В наличии 12 шт.В пути 6 шт.

Товар в корзине

Стул барный Twilight, серый
Стул барный Twilight, серый
99 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый

31
Настоящее фото товара Тележка сервировочная Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена

Тележка сервировочная Light Brown

7
Фотография товара Стойка Парсон барная с полкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Парсон барная с полкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 645
Оптовая цена

Стойка Парсон барная с полкой

78
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для прямоугольных столов

46

Акции для вас

Новость от 02.11.2022 Двойная экономия
Двойная экономия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 18.12.2019 Изготовим столы всего за 3 дня!
Изготовим столы всего за 3 дня!

Теперь еще быстрее. Космические скорости изготовления столов

Новость от 01.10.2023 По доступной цене. Стулья складные от 1590 руб.
По доступной цене. Стулья складные от 1590 руб.

Перейдите, чтобы узнать подробности