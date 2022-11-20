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Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый - фото 1

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый

15 оценок
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Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
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Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина2090 мм
  • Глубина720 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

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