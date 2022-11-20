Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина2090 мм
- Глубина720 мм
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Манчестер
Диван Кубус
Стол обеденный Детройт белый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Светильник подвесной KH01120
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден