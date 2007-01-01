Характеристики товара
Описание
Торшер это гармоничное сочетание металла и натурального дерева. Плафоны цилиндрической формы выполнены из прочного металла с декоративными вставками из дерева, что придает светильнику уютный, естественный облик. Лаконичная оранжевая стойка и основание подчеркивают современный стиль изделия и создают эффектную контрастность с теплыми деревянными акцентами. Модель оснащена двумя поворотными плафонами, которые позволяют легко регулировать направление света в нужную зону. Благодаря этому торшер подходит как для зонального освещения при чтении или работе, так и для создания мягкой атмосферной подсветки в интерьере. Торшер рассчитан на две лампы общей мощностью 50 Вт. Площадь освещения достигает 5 кв.м, делая его эффективным решением для небольших помещений или отдельных зон. Размеры: 152,9×23×29 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина230 мм
- Глубина290 мм
- Высота1529 мм
- Вес3.1 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп2
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки95 мм
- Вес упаковки3.46 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет