Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Плафоны выполнены из двух слоев ткани для более мягкого и комфортного освещения. Простой и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в стиле модерн и подойдет для освещения спальни, кухни или обеденной зоны. В качестве источника света могут быть использованы лампы c цоколем Е27. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина180 мм
- Высота1000 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки160 мм
- Вес упаковки2.1 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет