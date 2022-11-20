Кресло пластиковое Net, коралловый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Net, тортора
Кресло пластиковое Net, тортора
Следующий Кресло пластиковое Net Relax, горчичный
Кресло пластиковое Net, тортора

Характеристики товара

Описание

Net - моноблок из пластика (полипропилен и стекловолокно), с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.52 м3

Другие товары из раздела

Кресло пластиковое Net Relax, коралловыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Net Relax, коралловый

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Super Elegant Monobloc, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Super Elegant Monobloc, белый

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, зеленый

В наличии 32 шт.
Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, тортора

В наличии 1 шт.
Кресло пластиковое Grace, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Grace, оранжевый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

С этим товаром покупают

Гримерное зеркало с освещениемНастоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900
9

Гримерное зеркало с освещением

В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от650
15

Декоративная подушка Тедди, серая

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
14

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Настоящее фото товара Стул Kenner 149 KR, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
10

Стул Kenner 149 KR, бирюзовый

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белаяНастоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
11

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая

Стул полубарный Саймон велюр капучиноНастоящее фото товара Стул полубарный Саймон велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
9

Стул полубарный Саймон велюр капучино

В наличии 23 шт.
Стол обеденный АльпНастоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
67 090
Оптовая цена
11

Стол обеденный Альп