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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net, коралловый
44 оценки
10 690
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Кресло пластиковое Net, коралловый

Артикул: CH-026-753
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Net - моноблок из пластика (полипропилен и стекловолокно), с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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