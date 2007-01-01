Характеристики товара
Описание
Net - моноблок из пластика (полипропилен и стекловолокно), с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина585 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес6.5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.52 м3
- Изделия стопируютсяНет