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ТВ-тумба Джульетта

Артикул: CH-078-168
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1533 мм
  • Глубина419 мм
  • Высота520 мм
  • Вес50 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

ТВ-тумба Джульетта
ТВ-тумба Джульетта
19 290
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