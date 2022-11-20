Уличная урна 94185
33 790 ₽
Длина: 450 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 925 мм
Материал: крашеный металл
Объем: 100 л
Вес: 30 кг
Объем упаковки: 0,18
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