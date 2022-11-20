Уличная урна 94185

8 оценок

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Уличная урна 94185

4.5
33 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Скамья Имперская 1
Скамья Имперская 1
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Скамья Имперская 1

Характеристики товара

Описание

Длина: 450 мм

Ширина: 450 мм

Высота: 925 мм

Материал: крашеный металл

Объем: 100 л

Вес: 30 кг

Объем упаковки: 0,18

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