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Настоящее фото товара Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль
9 оценок
14 490
Товар в корзине. Перейти
Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль - фото 1

Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль

Артикул: CH-057-178
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота660 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота660 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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