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Настоящее фото товара Урна для несортируемых отходов Гингхам, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для несортируемых отходов Гингхам
15 оценок
17 590
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Урна для несортируемых отходов Гингхам - фото 1

Урна для несортируемых отходов Гингхам

Артикул: CH-057-173
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота870 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота870 мм
  • Вес15 кг
  • Материалсталь
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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