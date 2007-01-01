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Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза
12 оценок
4 590
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Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза - фото 1

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза

Артикул: CH-057-206
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина240 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота430 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота430 мм
  • Вес4 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный, бронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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