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Настоящее фото товара Урна из чугуна Брессинг, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна из чугуна Брессинг, черная
8 оценок
91 990
Товар в корзине. Перейти
Урна из чугуна Брессинг, черная - фото 1

Урна из чугуна Брессинг, черная

Артикул: CH-057-530
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина340 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота600 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота600 мм
  • Вес50 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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