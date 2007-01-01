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Настоящее фото товара Урна уличная Слинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Слинг
30 оценок
4 79012
5 390 ₽
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Урна уличная Слинг

Артикул: CH-009-582
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 110 см

Ширина: 31 см

Длина: 31 см

Вес: 10 кг

Объем емкости: 30 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,11

Урна уличная КОСМОС объемом 30 литров - представляет собой сочетание стильного дизайна и новейших конструктивно-технических свойств позволяющие повысить потребительские качества.

Стойка урны выполнена из цельметаллического каркаса, а дно бака цельнотянутое, что даёт дополнительную антикоррозийную устойчивость к современным природным условиям.

Данная модель имеет увеличенный проём между баком и крышкой для улучшения эксплуатационных качеств.

Окрас Урны представляет собой нанесение термореактивных полиэфирных красок электростатическим методом с последующим оплавлением в печи обжига со строгим контролем диапазона температурного режима, обеспечивает покрытию особо прочные механические свойства и стойкость к химическим воздействиям, т.е. простыми словами имеет порошковый окрас

Базовая и самая распространенная цветовая гама модели - антик серебро (приближен к графиту) и антик бронза (с темным отливом устаревшей бронзы)

Урна крепится к поверхности методом анкерного крепления или бетонирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна уличная Слинг - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна уличная Слинг - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная Слинг - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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