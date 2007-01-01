Характеристики товара
Описание
Высота: 110 см
Ширина: 31 см
Длина: 31 см
Вес: 10 кг
Объем емкости: 30 л
Материал: окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,11
Урна уличная КОСМОС объемом 30 литров - представляет собой сочетание стильного дизайна и новейших конструктивно-технических свойств позволяющие повысить потребительские качества.
Стойка урны выполнена из цельметаллического каркаса, а дно бака цельнотянутое, что даёт дополнительную антикоррозийную устойчивость к современным природным условиям.
Данная модель имеет увеличенный проём между баком и крышкой для улучшения эксплуатационных качеств.
Окрас Урны представляет собой нанесение термореактивных полиэфирных красок электростатическим методом с последующим оплавлением в печи обжига со строгим контролем диапазона температурного режима, обеспечивает покрытию особо прочные механические свойства и стойкость к химическим воздействиям, т.е. простыми словами имеет порошковый окрас
Базовая и самая распространенная цветовая гама модели - антик серебро (приближен к графиту) и антик бронза (с темным отливом устаревшей бронзы)
Урна крепится к поверхности методом анкерного крепления или бетонирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина310 мм
- Высота1100 мм
- Вес10 кг
- Материалсталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет