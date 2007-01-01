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Настоящее фото товара Урна металлическая Тик, произведённого компанией ChiedoCover
Урна металлическая Тик
37 оценок
2 090
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Урна металлическая Тик

Артикул: CH-009-600
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина270 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 60 см

Ширина: 30 см

Длина: 27 см

Вес: 5 кг

Объем емкости: 20 л

Материал: Окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,05

Классический вариант уличной урны в виде цилиндра.

Предназначена для сбора бытовых отходов. Область применения данной модели очень широка, от двора жилых районов, до установки у входа в магазин, салон красоты, аптеки, остановки общественного транспорта, школы, детских садов и многих других местах общественного пользования.

Основной бак данной модели имеет механизм опрокидывания для более легкой очистке от мусора.

Так же урну можно крепить анкерными болтами практически к любой поверхности, для этого на ножках предусмотрены специальные отверстия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна металлическая Тик - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна металлическая Тик - каркас в цвете БелыйБелый
Урна металлическая Тик - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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