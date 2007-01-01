Характеристики товара
Описание
Высота: 60 см
Ширина: 30 см
Длина: 27 см
Вес: 5 кг
Объем емкости: 20 л
Материал: Окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,05
Классический вариант уличной урны в виде цилиндра.
Предназначена для сбора бытовых отходов. Область применения данной модели очень широка, от двора жилых районов, до установки у входа в магазин, салон красоты, аптеки, остановки общественного транспорта, школы, детских садов и многих других местах общественного пользования.
Основной бак данной модели имеет механизм опрокидывания для более легкой очистке от мусора.
Так же урну можно крепить анкерными болтами практически к любой поверхности, для этого на ножках предусмотрены специальные отверстия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина300 мм
- Высота600 мм
- Вес5 кг
- Материалсталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет