Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Уличная урна Стронгбокс, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Стронгбокс, черная
8 оценок
21 690
Товар в корзине. Перейти
Уличная урна Стронгбокс, черная - фото 1

Уличная урна Стронгбокс, черная

Артикул: CH-056-903
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина530 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза
Фотография товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза от компании ChiedoCover.
Следующий Уличная урна Коффер, нержавейка, 50 литров
Фотография товара Уличная урна Коффер, нержавейка, 50 литров от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес18 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Урна для фудкорта Крекл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для фудкорта Крекл, произведённого компанией ChiedoCover
от55 290
Оптовая цена

Урна для фудкорта Крекл

34
Настоящее фото товара Пепельница уличная Рецесс, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Пепельница уличная Рецесс, черная

10
Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 20 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Уличная урна Локер, 20 л, бронза

10
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 л, серебро

5
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, красно-серый гранит

10
Настоящее фото товара Урна для мусора Оттоман, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Урна для мусора Оттоман

13
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная металлическая Фелт, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная металлическая Фелт

11
Настоящее фото товара Урна металлическая Ироко, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Урна металлическая Ироко, серая

10
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик серебро

12
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, антик бронза

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна Дуга, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Урна Дуга

47
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, черная

14
Распродажа
Фотография товара Урна уличная Слинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Слинг, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79012
5 390 ₽Оптовая цена

Урна уличная Слинг

30
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, питерский гравий

14
Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Пепельница Алков, 30 см, черная

11
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, серебро

10
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бурин, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Бурин

14
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 мох, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 мох

49
Настоящее фото товара Урна уличная кованая Вфитинг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна уличная кованая Вфитинг

11
Фотография товара Урна парковая бетонная Кастор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Кастор, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Кастор

40

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное открытое 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное открытое 45 л

10
Настоящее фото товара Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная

9
Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна Локер, 30 л, серебро

15
Настоящее фото товара Уличная урна Локер-20, 20 литров, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер-20, 20 литров, антик серебро

6
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная

9
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, зеленая

8
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Маходжени, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Маходжени, черная

8
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут-25, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут-25, черная

7
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Доветеил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Доветеил, серый

14
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз

8

Товар в корзине

Уличная урна Стронгбокс, черная
Уличная урна Стронгбокс, черная
от 21 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна Дуга, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Урна Дуга

47
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Чип, черная

14
Распродажа
Фотография товара Урна уличная Слинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Слинг, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79012
5 390 ₽Оптовая цена

Урна уличная Слинг

30
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, питерский гравий

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности