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Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Локер 30 л, бронза
12 оценок
4 890
Товар в корзине. Перейти
Уличная урна Локер 30 л, бронза - фото 1

Уличная урна Локер 30 л, бронза

Артикул: CH-056-828
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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