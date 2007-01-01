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Настоящее фото товара Урна кованая Никкел, произведённого компанией ChiedoCover
Урна кованая Никкел
46 оценок
5 890
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Урна кованая Никкел - фото 1

Урна кованая Никкел

Артикул: CH-009-602
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота250 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 70 см

Ширина: 30 см

Длина: 25 см

Вес: 6 кг

Объем емкости: 40 л

Материал: Окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,06

Качественно выполненная металлическая урна с элементами ковки. Выглядит солидно и добротно!

Может крепиться анкерами к поверхности.

Основной бак урны опрокидывается для быстрой и легкой выемки мусора.

Урна изготовлена из стали толщиной 1.2 мм.

Покрытие урн: грунт-эмаль черного цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота250 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна кованая Никкел - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна кованая Никкел - каркас в цвете БелыйБелый
Урна кованая Никкел - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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