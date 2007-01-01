Характеристики товара
Описание
Высота: 70 см
Ширина: 30 см
Длина: 25 см
Вес: 6 кг
Объем емкости: 40 л
Материал: Окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,06
Качественно выполненная металлическая урна с элементами ковки. Выглядит солидно и добротно!
Может крепиться анкерами к поверхности.
Основной бак урны опрокидывается для быстрой и легкой выемки мусора.
Урна изготовлена из стали толщиной 1.2 мм.
Покрытие урн: грунт-эмаль черного цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина300 мм
- Высота250 мм
- Вес6 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет