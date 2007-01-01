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Настоящее фото товара Урна уличная кованая Вфитинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная кованая Вфитинг
11 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная кованая Вфитинг - фото 1

Урна уличная кованая Вфитинг

Артикул: CH-057-368
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина445 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина445 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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