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Настоящее фото товара Урна для мусора Херингбон, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора Херингбон, сталь матовая
8 оценок
6 090
Товар в корзине. Перейти
Урна для мусора Херингбон, сталь матовая - фото 1

Урна для мусора Херингбон, сталь матовая

Артикул: CH-057-171
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина230 мм
  • Ширина230 мм
  • Высота600 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Ширина230 мм
  • Высота600 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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