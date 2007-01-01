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Уличная урна КОСМОС (ЯСП-20) 20 литров, антик серебро - фото 1

Уличная урна КОСМОС (ЯСП-20) 20 литров, антик серебро

Артикул: CH-056-838
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота940 мм
  • Вес8 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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