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Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Футплет, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна для мусора Футплет
46 оценок
25 090
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Уличная урна для мусора Футплет - фото 1

Уличная урна для мусора Футплет

Артикул: CH-009-586
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 40 см

Длина: 40 см

Вес: 14 кг

Объем емкости: 120 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,13

Объемная урна для мест с высокой проходимостью.

Выполнена из перфорированного металла.

Основной бак может быть окрашен в любой цвет по таблице РАЛ

Урна предназначена для использование с мешком для мусора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес14 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Уличная урна для мусора Футплет - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Уличная урна для мусора Футплет - каркас в цвете БелыйБелый
Уличная урна для мусора Футплет - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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