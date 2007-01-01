Характеристики товара
Описание
Высота: 80 см
Ширина: 40 см
Длина: 40 см
Вес: 14 кг
Объем емкости: 120 л
Материал: окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,13
Объемная урна для мест с высокой проходимостью.
Выполнена из перфорированного металла.
Основной бак может быть окрашен в любой цвет по таблице РАЛ
Урна предназначена для использование с мешком для мусора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота800 мм
- Вес14 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет