Характеристики товара
Описание
Наличие пепельницы: Урна без пепельницы
Внутренняя емкость: В комплекте
Материал: Дерево, Бетон армированный
Объем: 80 л
Метод крепления: Стационарная
Высота: 67 см
Ширина: 42 см
Длина: 42 см
Вес: 50 кг
Объем в упаковке, м3: 0.12
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина420 мм
- Высота670 мм
- Вес50 кг
- Материалбетон, дерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет