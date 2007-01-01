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Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион, произведённого компанией ChiedoCover
Урна деревянная на железобетонном основании Станшион
49 оценок
13 79017
16 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Урна деревянная на железобетонном основании Станшион - фото 1Урна деревянная на железобетонном основании Станшион - фото 2Урна деревянная на железобетонном основании Станшион - фото 3Урна деревянная на железобетонном основании Станшион - фото 4
Распродажа

Урна деревянная на железобетонном основании Станшион

Артикул: CH-023-959
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота670 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наличие пепельницы: Урна без пепельницы

Внутренняя емкость: В комплекте

Материал: Дерево, Бетон армированный

Объем: 80 л

Метод крепления: Стационарная

Высота: 67 см

Ширина: 42 см

Длина: 42 см

Вес: 50 кг

Объем в упаковке, м3: 0.12

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота670 мм
  • Вес50 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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