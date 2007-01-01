Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина230 мм
- Ширина230 мм
- Высота400 мм
- Вес5 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, слоновая кость
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серый
Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, черная
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь матовая
Мусорный бак FlipBin, 30 л, красный
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый
Урна для фудкорта МЕГА-2
Урна для фудкорта Акцент-3
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Урна металлическая Бюджет-2
Урна уличная квадратная Оптимал
Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Ведро Domaks прямоугольное 25 л
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, черный
Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая