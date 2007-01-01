Характеристики товара
Описание
Классическая уличная урна, выполнена из металлического каркаса с использованием Древесно-полимерного композита вместо дерева. Отличается высокой стойкостью к погодным условиям.
Никогда не сгниет или проржавеет. Комплектуется внутренним ведром.
Урна отлично впишется как в парковую зону города, входную группу торгового центра, магазина, бара или кафе, так и неплохо будет смотреться на Вашем приусадебном участке или у загородного дома.
Урна может крепиться к земле анкерными болтами, анкера идут в комплекте.
Наличие пепельницы Урна с пепельницей
Внутренняя емкость В комплекте
Материал Окрашенная сталь, Дерево, Композит
Объем 50 л
Высота 87 см
Ширина 37 см
Длина 37 см
Вес 21 кг
Объем 50 л
Объем в упаковке 0.12 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина370 мм
- Ширина370 мм
- Высота870 мм
- Вес21 кг
- Материал каркасасталь, дерево
Параметры упаковки
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет