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Настоящее фото товара Уличная урна Трид, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Трид
41 оценка
30 69012
34 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Уличная урна Трид

Артикул: CH-007-846
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота870 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классическая уличная урна, выполнена из металлического каркаса с использованием Древесно-полимерного композита вместо дерева. Отличается высокой стойкостью к погодным условиям.

Никогда не сгниет или проржавеет. Комплектуется внутренним ведром.

Урна отлично впишется как в парковую зону города, входную группу торгового центра, магазина, бара или кафе, так и неплохо будет смотреться на Вашем приусадебном участке или у загородного дома.

Урна может крепиться к земле анкерными болтами, анкера идут в комплекте.

Наличие пепельницы Урна с пепельницей
Внутренняя емкость В комплекте
Материал Окрашенная сталь, Дерево, Композит
Объем 50 л

Высота 87 см

Ширина 37 см

Длина 37 см

Вес 21 кг

Объем 50 л

Объем в упаковке 0.12 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота870 мм
  • Вес21 кг
  • Материал каркасасталь, дерево

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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